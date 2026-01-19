같은 기회를 크게 살리는 비결...스탁론 투자자들은 이미 알고 있다

투자의 성과는 종목 선택뿐 아니라 자금 운용의 효율성에 따라 달라진다. 같은 흐름 속에서도 얼마나 적극적으로 대응하느냐에 따라 결과는 크게 갈린다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 스탁론을 활용한 자금 운용 전략이 다시 관심을 받고 있다.

과거에는 높은 금리가 부담 요인이었지만, 최근에는 분위기가 달라졌다. 올뉴스탁론이 연 4%대 업계 최저금리 상품을 선보이면서, 이자 부담을 낮춘 선택지가 등장했기 때문이다.

보유 자금만으로는 수익 확대에 한계가 느껴졌던 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 투자 전략의 폭을 넓혀볼 수 있는 환경이 마련되고 있다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

