양주시, 겨울방학 ‘드론·로봇 특강’ 성료…미래 인재 양성 앞장

양주시, 청소년 꿈 키우는 미래 과학 놀이터 운영

경기 양주시 드론봇인재교육센터에서 관내 초등학생과 중학생을 대상으로 진행한 '드론봇인재교육센터 겨울방학 특강'이 지난 15일, 학생들의 뜨거운 호응 속에 마무리됐다.

양주시가 양주시 드론봇인재교육센터에서 관내 초등학생과 중학생을 대상으로 '드론봇인재교육센터 겨울방학 특강'을 진행하고 있다. 양주시 제공

이번 특강은 겨울방학을 맞은 지역 청소년들에게 4차 산업 핵심 기술인 드론과 로봇을 쉽고 재미있게 접할 기회를 제공하고, 창의 융합형 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

교육은 학생들의 눈높이와 흥미를 고려해 드론 체험, 로봇 체험, 드론 스포츠 등 총 3개 분과로 나뉘어 진행됐다. 참가 학생들은 이론 위주의 학습에서 벗어나, 직접 드론을 정밀하게 조종하고 로봇의 구동 원리를 체험하며 미래 기술을 몸소 익히는 시간을 가졌다.

특히, 친구들과 팀을 이뤄 드론으로 경기하는 '드론 스포츠' 분과는 참가자들의 승부욕과 협동심을 동시에 자극하며 현장에서 가장 큰 인기를 끌었다.

특강에 참여한 한 학생은 "평소 영상으로만 보던 드론을 직접 날리고 친구들과 시합도 할 수 있어서 정말 신나는 시간이었다"며 "방학 동안 이런 재미있는 수업을 들을 수 있어 좋았다"고 소감을 전했다.

양주시 드론봇인재교육센터는 이번 초등학생과 중학생 대상 특강 외에도 1월부터 2월까지 겨울방학 동안 다채로운 교육 프로그램을 운영 중이다. 학생뿐만 아니라 드론 입문자 등 4차 산업 기술에 관심 있는 성인을 대상으로 한 전문 강좌도 개설돼 있어 시민들의 평생학습 기회를 확대하고 있다.

양주시 관계자는 "이번 특강이 학생들에게 미래 기술에 대한 막연한 어려움을 해소하고 자신의 꿈을 키우는 계기가 되었길 바란다"며 "앞으로도 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 양주시만의 차별화된 드론·로봇 교육 프로그램을 지속적으로 발굴·운영하겠다"라고 전했다.

현재 진행 중인 겨울방학 특강 및 성인 대상 강좌에 대한 자세한 정보와 수강 신청은 양주시청 누리집에서 확인할 수 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



