16일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 3.9원 오른 1473.6원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
마스크영역
원·달러 환율 3.9원 오른 1473.6원 마감
2026년 01월 16일(금)
