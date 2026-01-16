본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 동물방역·보호·위생에 438억 투입…‘가축질병 청정지대’ 굳힌다

이종구기자

입력2026.01.16 15:40

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가축질병 '차단'·동물복지 '강화'·축산물 '안전'
강원이 만드는 2026 동물복지 청사진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 '동물방역, 반려동물 보호·복지 및 축산물 위생·안전' 분야에 총사업비 438억원을 투입하여 가축전염병 청정 지역 유지, 동물 보호·복지 강화, 축산물 안전사고 제로화에 역점을 두고 사업을 추진한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

세부적으로 동물방역 분야는 △가축전염병 예방백신 등 축산농가 가축질병 예방약품 지원(109억원) △통제초소 운영 및 소독비용 지원(54억원) 등 상시 방역체계 구축 등에 총 368억원 , 반려동물 분야는 △유기·유실동물 구조·보호 등 유기동물 보호·관리(30억원), △반려동물놀이터 설치 등 반려동물 문화 조성(5억원) 등 강원형 반려동물 복지 종합 시스템 구축을 위해 36억원을 투입한다.


축산물 분야는 △유통 식육·달걀 검사 등 축산물 안전관리(21억원) △축산물 검사 및 장비 구입 등 지원(13억원) 등 도민 안심 먹거리 제공을 위해 34억원을 투입하여 중점 추진한다.

특히 올해에는 '민간 검사기관 구제역 항체검사'(2억원), '염소 질병 예방 지원'(7000만원), 반려동물 도민학교(5000만원) 등 신규 사업을 추진하여 가축질병 관리 강화 및 성숙한 반려동물 문화 조성을 도모한다.


김진태 도지사는 "2026년도에도 철저한 차단방역과 신속한 대응을 통해 2025년에 이어 아프리카돼지열병 등 사회재난형 가축전염병 비발생을 지속해 나가며, 증가하는 반려인구 추세에 부응해 도민 모두가 공감하는 건전한 반려동물 문화 정착과 함께, 깨끗하고 신뢰성 높은 축산물 공급을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

올해 공공기관 투자 70조원 역대 최고…"필수 서비스 적기 공급"

새로운 이슈 보기