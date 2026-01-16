[속보] 靑 "李대통령 신년 기자회견, 21일 영빈관서 90분간 개최"

[속보] 靑 "李대통령 신년 기자회견, 21일 영빈관서 개최"
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 靑 "李대통령 신년 기자회견, 21일 영빈관서 90분간 개최"
2026년 01월 16일(금)
[속보] 靑 "李대통령 신년 기자회견, 21일 영빈관서 개최"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'
인천공항서 '50만원' 날리고 펑펑 운 외국인…"올때는 괜찮았어요"
"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이
"양양 원나잇 하러 간 줄…" 작심한 사람들, 결국 초대형 대자보 걸었다
"좋아요" 누르니 성범죄·도박·마약에 노출…호기심은 범죄로 연결[SNS에 빠진 청소년]②
"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'
반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원
"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이
'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여