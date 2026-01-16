본문 바로가기
의정부시, 밀라노-코르티나 동계올림픽 출전 선수 출정식 개최

이종구기자

입력2026.01.16 15:31

경기 의정부시(시장 김동근)는 16일 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전하는 김민선 선수와 출전이 유력한 정희단 선수를 격려하기 위해 출정식을 개최했다.

김동근 의정부시장이 16일 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전하는 김민선 선수와 정희단 선수를 격려한 후 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 16일 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전하는 김민선 선수와 정희단 선수를 격려한 후 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

선수들의 출국에 앞서 시장실에서 열린 이번 출정식은 대한민국을 대표해 세계 무대에 나서는 두 선수의 선전을 기원하고, 그동안 흘린 땀과 노력을 응원하기 위해 마련됐다.


행사에는 김민선 선수, 정희단 선수를 비롯한 관계자들이 참석했으며, 시는 선수들에게 격려의 말을 전하고 응원의 뜻을 함께했다.

시 관계자는 "김민선 선수와 정희단 선수는 의정부시를 넘어 대한민국 체육의 자랑"이라며 "그동안 쌓아온 실력과 열정을 마음껏 펼쳐 세계 무대에서 좋은 성과를 거두길 바란다. 시민 모두가 한마음으로 응원하겠다"고 말했다.


한편, 18일 출국하는 두 선수는 독일에서 열리는 ISU 월드컵 5차대회에 출전해 경기 감각을 이어가며 올림픽을 향한 준비에 박차를 가할 예정이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
