본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'B형 독감' 다시 증가세…7~18세 소아·청소년에서 확산

조인경기자

입력2026.01.16 15:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

질병청, 인플루엔자 유행 7주만에 다시 증가
"A형 독감 걸렸더라도 재접종 권고"

지난해 연말 유행이 꺾이는 듯했던 인플루엔자(독감)가 새해 들어 다시 소아·청소년을 중심으로 늘고 있어 주의가 필요하다.


'B형 독감' 다시 증가세…7~18세 소아·청소년에서 확산
AD
원본보기 아이콘

16일 질병관리청에 따르면 표본감시 중인 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율은 작년 11월 중순 이후 감소하다 7주 만인 올해 2주차(1월4일~10일) 다시 증가했다.

지난주 인플루엔자 의사환자는 외래환자 1000명당 40.9명으로 전주(36.4명)보다 12.3% 늘어 이번 절기 유행 기준(9.1명)을 크게 웃돌았다.


연령별로는 7~12세에서 인플루엔자 의사환자 분율이 127.2명으로 가장 높았고, 13~18세 97.2명, 1~6세 51.0명 순으로 소아·청소년 연령층에서 많이 발생하고 있다.


특히 의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 B형이 증가했다. 지난해 51주차 A형 바이러스 검출률은 36.1%, B형 검출률은 0.5%였으나 올해 2주차에 A형 검출률은 15.9%, B형 검출률 17.6%를 나타냈다.

주별 인플루엔자 의사환자 발생 현황(2026.1.10. 기준, 단위: 명/1000명, 자료: 질병관리청)

주별 인플루엔자 의사환자 발생 현황(2026.1.10. 기준, 단위: 명/1000명, 자료: 질병관리청)

원본보기 아이콘

질병청은 B형 인플루엔자 바이러스는 이번 절기 백신 생산에 사용된 바이러스(백신주)와 매우 유사해 예방접종 효과가 있고, 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다고 설명했다.

임승관 질병청장은 "통상 늦겨울에서 이른 봄에 유행하던 B형 인플루엔자가 올해는 조금 이르게 유행 양상을 보이고 있다"며 "올겨울 유행 초기에 A형 인플루엔자에 걸렸더라도 다시 B형에 감염될 수 있으므로 어르신, 어린이, 임신부 등 고위험군은 지금이라도 예방접종을 받아달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

'하버드대 1→3위' 흔들리는 美대학…中 '톱10 중 7곳' 싹쓸이

새로운 이슈 보기