국립경국대 ‘AI 스테이션’, 현장 속으로 들어간다

장애인기업·보육기관과 협약

AI 교육 무료 지원 확대

국립경국대학교(총장 정태주) K-하이테크 플랫폼 사업단이 지역 내 디지털 격차 해소와 인공지능(AI) 확산을 위해 장애인기업과 보육 현장까지 지원 범위를 넓히며 협력 체계를 본격화한다.

국립경국대 K-하이테크 플랫폼 사업단은 지난 14일 (재)장애인기업종합지원센터 경북지역센터, 안동시 육아종합지원센터와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 고용노동부와 한국산업인력공단 지원으로 운영되는 'K-하이테크 플랫폼 AI STATION' 사업의 일환으로 마련됐다. 사업단은 지역 기관과의 상호 신뢰를 기반으로 디지털 융합 훈련을 제공하고 훈련 인프라를 공유하는 방식으로, 지속 가능한 협력 네트워크를 구축한다는 계획이다.

먼저 이날 오전 11시 국립경국대 AI STATION 옥동에서 열린 협약식에는 (재) 장애인기업종합지원센터 정재훈 경북지역센터장이 참석했다. 양 기관은 협약을 통해 관내 장애인기업의 AI 활용 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

주요 협약 내용은 ▲장애인기업 대상 AI 활용 사업 운영 교육 지원 ▲디지털·AI 분야 교육 프로그램 참여 및 재직근로자 지원 ▲인력·장비·시설 등 자원 공유 등이다. 특히 장애인기업의 특성을 반영한 직무 분석과 교육과정 개발을 추진해 직업 능력개발을 실질적으로 뒷받침하고, 행정·경영·홍보 등 기업 현장 업무에 AI 기술을 접목해 디지털 경쟁력을 끌어올린다는 방침이다.

이어 오후 3시에는 안동시 육아종합지원센터 강경숙 센터장이 참석한 가운데 두 번째 협약이 체결됐다.

양 기관은 ▲보육 분야 재직자의 디지털 역량 강화를 위한 교육훈련 ▲채용 예정자 양성을 위한 교육과정 개발 및 운영 ▲AI 관련 세미나·워크숍 공동 개최 등을 중심으로 협력하기로 했다. 이를 통해 보육 서비스 분야에서도 디지털 미디어와 인공지능 기술 기반을 확산하고, 현장 중심의 서비스 품질 개선을 도모한다는 계획이다.

김현기 국립경국대 K-하이테크 플랫폼 사업단장은 "이번 협약을 통해 지역의 다양한 분야 재직자들에게 고품질 AI 교육을 무료로 제공할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 지역 기업과 기관들과 긴밀히 소통해 실질적인 디지털 전환과 인적자원 개발이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 국립경국대 AI STATION은 이번 협약을 계기로 디지털 및 AI 교육 관련 콘퍼런스와 이벤트를 지속해서 개최하고, 지역 내 디지털 미디어 커뮤니티를 형성·확대해 나갈 예정이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



