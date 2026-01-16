한림대, HUSS 지산학 아카데미 참가…‘수군수군’ 팀 공감상 수상

한림대학교(총장 최양희) 인문사회 융합인재양성사업단은 지난 5일부터 7일까지 여수 디오션리조트에서 열린 인문사회융합인재양성사업(HUSS) 공동융합캠프 'HUSS 지산학 아카데미(여수)'에 참여해 아이디어 공모전에서 수상 성과를 거뒀다.

한림대 수군수군팀 HUSS 지산학 아카데미 공감상 수상. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 인문사회융합인재양성사업 5개 컨소시엄 대학이 공동으로 운영한 프로그램으로, 대학 간 교류를 통해 학생들의 융합적 사고와 협업 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 참가 학생들은 공동교과 강의와 문화현장답사, 비교과 프로그램, 아이디어 공모전 등 다양한 교육과정을 통해 지역과 산업 문제를 주제로 한 실천적 학습에 참여했다.

한림대학교 학생들로 구성된 '수군수군' 팀은 '해양문화 발전을 위한 디지털 솔루션'을 주제로 열린 아이디어 공모전에서 공감상을 수상했다. 수군수군팀은 여수 지역의 해양문화와 역사 자원을 스토리텔링 기반 디지털 콘텐츠로 재구성하는 방안을 제안했으며, 지역성과 기술을 결합한 기획력과 사회적 공감 가능성을 높이 평가받았다.

김민호 한림대학교 HUSS사업단장은 "이번 지산학 아카데미는 학생들이 타 대학 학생들과 협업하며 지역 문제를 융합적 관점에서 고민해 볼 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "아이디어 공모전 수상은 한림대 학생들이 축적해 온 학습 성과와 실천 역량을 대외적으로 보여준 결과"라고 말했다.

한편, HUSS 지산학 아카데미는 향후에도 컨소시엄 대학 간 협력을 기반으로 공동 교과·비교과 프로그램을 지속적으로 운영하며, 인문사회 기반 융합인재 양성 및 지역 연계 교육 성과 확산에 기여할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>