본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, 기후변화 대응 병해충 방제 ‘선제 가동’

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.16 15:55

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연초부터 예찰·현장기술지원 강화… 농작물 피해 최소화 총력

기장군(군수 정종복)이 기후변화로 인한 농작물 피해를 줄이기 위해 병해충 방제와 농업현장 기술지원 계획을 수립하고, 연초부터 선제 대응에 나섰다.

지난해 기장군 농업기술센터 관계자가 배추 재배농가를 방문해 생육현장을 살펴보고 있다. 기장군 제공

지난해 기장군 농업기술센터 관계자가 배추 재배농가를 방문해 생육현장을 살펴보고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

고온·가뭄·집중호우 등 기상이변이 잦아지면서 병해충 발생 양상이 복잡해지고 작물 생리장애 등 예측하기 어려운 문제가 늘고 있다는 판단에서다. 기장군은 병해충 예찰을 한층 강화하고, 농가 맞춤형 현장 기술지원을 확대해 피해를 최소화한다는 방침이다.


올해 중점 추진 과제는 ▲국가관리와 외래·돌발 병해충 수시 예찰 ▲벼 병해충 순회 예찰 ▲과수화상병·가지검은마름병 등 주요 검역 병해충 집중 관리 ▲총채벌레·담배가루이 등 상시 발생 병해충 정밀 진단 등이다.

현장 육안 조사와 함께 진단키트, 현미경 등 과학영농 장비를 활용해 예찰의 정확성과 신속성을 높일 계획이다.


병해충 대응과 함께 농업현장에서 발생하는 영농 애로사항에 대한 기술지원도 강화한다. 토양 상태, 작물 생육, 재배환경, 생리장애 등 문제 발생 시 현장 방문을 통해 조사·분석을 진행하고, 자체 해결이 어려운 경우 농촌진흥청 등 전문기관과 연계해 체계적인 지원을 제공한다.


기장군은 병해충 예찰·방제단을 운영해 상습 발생 지역과 주요 작목 단지를 중심으로 현장 활동을 확대하고, 유관기관과의 정보 공유와 협업을 통해 병해충 확산을 사전에 차단할 방침이다.

정종복 군수는 "기후변화로 농업 환경이 빠르게 달라지면서 영농 피해 우려가 커지고 있다"며 "체계적인 병해충 예찰과 현장 맞춤형 기술지원을 통해 농가에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

올해 공공기관 투자 70조원 역대 최고…"필수 서비스 적기 공급"

새로운 이슈 보기