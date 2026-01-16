경북대, CES 2026서 기업과 공동관 운영…1846만달러 수출 상담 성과

경북대학교가 세계 최대 IT·가전 박람회인 'CES 2026'에서 지역 기업들과 함께 괄목할만한 수출 상담 성과를 거두며 대구 지역 산업의 글로벌 경쟁력을 입증했다.

경북대 지산학연협력기술연구소(소장 김현덕)는 지난 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 대구 라이즈(RISE) 사업 참여 기업 14개사와 함께 'KNU DAEGU RISE' 공동관을 운영했다고 밝혔다.

이번 전시회를 통해 연구소는 총 545건의 상담을 진행했으며, 규모로는 약 1846만 달러에 달하는 수출 상담 실적을 달성했다.

KNU DAEGU RISE 공동관은 대학과 기업이 함께 축적해 온 산학협력 성과를 집약적으로 선보인 자리로, 지역 대학의 연구 역량과 기업의 현장 기술을 결합한 혁신 제품을 통해 지역 산업의 경쟁력을 글로벌 시장에 소개했다.

참여 기업인 ㈜케이앤엘정보시스템은 'IoT 기반 병원 사고 지휘체계 및 재난 대응 솔루션'을 전시했다.

감염병 확산과 같은 질병 재난 상황에서 병원의 대응 체계를 고도화하고 각종 사고 발생 시 병원 내 지휘 체계를 확립하는 기술로, 현장에서 업무협약 1건을 포함해 총 224건의 상담을 진행했다.

㈜문창은 '무신호 교차로 교통사고 예방 스마트 도로반사경'을 선보였다.

교차로 사고 예방은 물론, 교차로에서 수집되는 데이터를 활용해 교통 흐름 개선 가능성을 제시했다.

이번 CES를 통해 업무협약 1건과 139만달러 규모의 상담 실적을 기록했다.

이 밖에도 공동관에 참여한 기업들은 모빌리티와 헬스케어 등 대구 미래 신산업 분야의 혁신 기술을 선보이며, 지역 대학과 기업이 보유한 기술 경쟁력을 글로벌 시장에 알렸다.

김현덕 연구소장은 "이번 공동관은 지역 대학과 기업이 함께 만들어온 산학협력 성과를 세계 무대에 소개했다는 점에서 의미가 크다"며 "CES에서 확인한 성과를 바탕으로 산학협력이 지속적으로 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 강화하고, 지역 산업 생태계를 체계적으로 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





