순천시, '반도체 국가산단' 유치 전담 조직 신설 … 역량 결집

반도체 팀 신설·반도체 유치 TF 본격 가동

순천시가 'RE100 반도체 국가산단' 유치를 조직적이고 체계적으로 수행할 전담 조직인 반도체팀 신설 및 반도체 유치 TF(3개팀 15명)가 본격적으로 업무를 시작한다고 16일 밝혔다.

시는 화학·철강 위기를 겪고 있는 전남 동부권 산업구조 대전환과 광주·전남 통합 시너지를 창출할 'RE100 반도체 국가산단' 유치에 속도를 내기 위해 1팀 3명으로 구성된 반도체 전담팀을 전격 신설했다.

새로 신설된 전담팀은 반도체 국가산단 유치를 위한 업무를 총괄하고 전남도와 전남 동부권 지자체 간 협력, 관계기관, 전문가 등과 네트워크 구축 및 유치를 위한 공감대 형성과 정부 건의 등 핵심 과제를 추진할 예정이다.

노관규 시장은 "RE100 반도체 국가산단 유치는 전남 동부권의 미래를 여는 새로운 도약의 기회"라며 모든 부서에 반도체 관련 에너지, 용수, 정주 여건 등의 제반 사항에 대해 철저한 점검과 철저한 준비를 주문했다.





