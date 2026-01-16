본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구축산농협, 대구장학재단에 1000만원 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.16 15:11

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시교육청(교육감 강은희)은 16일 대구축산농협(조합장 최성문)에서 대구인재육성장학재단에 장학금 1000만원을 기탁한다고 밝혔다.


대구축산농협은 대구 전역의 자치단체 및 복지재단과 협력해 봉사활동, 생활물자지원 등 '지역사랑 나눔운동'을 실천해오고 있으며, 지역 인재 육성을 위한 뜻깊은 나눔에 동참하고자 2019년부터 매년 대구인재육성장학재단에 장학금을 기탁하고 있다.

최성문 대구축협 조합장(왼쪽)이 대구인재육성장학재단에 장학금 1000만원을 기탁한 뒤 강은희 대구교육감과 기념쵤영을 하고 있다.

최성문 대구축협 조합장(왼쪽)이 대구인재육성장학재단에 장학금 1000만원을 기탁한 뒤 강은희 대구교육감과 기념쵤영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

최성문 조합장은 "경제적으로 어려운 환경에 처한 학생들에게 꾸준히 장학금을 지원할 수 있도록 앞으로 더 살피고 노력하겠다"는 뜻을 전했다.

강은희 대구교육감은 "학생들이 꿈과 희망을 갖고 학업에 매진할 수 있도록 도움을 주신 대구축산농협 조합장을 비롯한 직원 여러분께 감사드린다"며 "기탁한 장학금을 잘 활용해 학생들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"고물가? 한끼 4000원이면 충분해"…장관 발언에 민심 폭발한 미국

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

'하버드대 1→3위' 흔들리는 美대학…中 '톱10 중 7곳' 싹쓸이

새로운 이슈 보기