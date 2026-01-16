본문 바로가기
남양주시, 선제적 예산 신속집행…지역경제 활성화에 총력

이종구기자

입력2026.01.16 15:08

경기 남양주시(시장 주광덕)는 16일 지역경제 활성화와 민생 회복을 위한 '2026년 상반기 지방재정 신속집행 추진계획 보고회'를 개최했다고 밝혔다.

남양주시(시장 주광덕)가 16일 지역경제 활성화와 민생 회복을 위한 '2026년 상반기 지방재정 신속집행 추진계획 보고회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

남양주시(시장 주광덕)가 16일 지역경제 활성화와 민생 회복을 위한 '2026년 상반기 지방재정 신속집행 추진계획 보고회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

이날 보고회는 김상수 부시장 주재로 기획조정실장을 비롯한 국·단·소장이 참석한 가운데 신속집행 추진 계획과 현안 문제, 대응 방안 등을 중점적으로 논의했다.


시는 올해 신속집행 대상액 1조1337억원 중 자체 상반기 목표율을 70%로 설정하고 가용재원 조기 확보와 중점 집행 대상 통계목 설정을 통해 1월 중 선제적인 예산 집행에 나설 계획이다.

특히 대규모 사업의 공정률과 집행률 등을 집중 관리하고, 선금 및 기성급 지급 등 지방계약 한시적 특례를 적극 활용해 정책 추진의 속도를 높일 방침이다.


아울러 시는 향후 정기적인 보고회 및 전략회의를 통해 집행 상황을 점검하고, 현장에서 발생하는 문제점을 파악해 대안을 마련해 나갈 예정이다.


김상수 부시장은 "우리 경제의 대외여건 변화로, 지역경제 활성화의 중요성이 어느 때보다 강조되는 시기"라며 "공공분야의 재정이 마중물 역할을 할 수 있도록 집행 상황을 관리하고 속도감 있는 정책 추진으로 목표를 달성해 달라"고 당부했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

