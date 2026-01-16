겨울방학 ‘감성 풀충전’…문경, 지브리·디즈니 선율로 새해 문 연다

29일 문화예술회관 신년음악회

오케스트라 라이브에 뮤지컬·색소폰 협연

‘가족형 힐링 무대’

문경문화예술회관이 2026년 새해를 여는 신년 음악회로 '지브리 & 디즈니 OST 콘서트'를 선보인다.

겨울방학을 맞아 가족 단위 관객들이 함께 즐길 수 있는 애니메이션 대표 명곡들을 오케스트라 라이브로 만나볼 수 있어 관심이 쏠린다.

문경시는 오는 1월 29일 오후 7시 30분, 문경문화예술회관 대공연장에서 '지브리 & 디즈니 OST 콘서트'를 1일 1회 개최한다고 밝혔다.

이번 공연은 지휘자 최영선이 이끄는 밀레니엄심포니오케스트라가 무대를 책임진다.

지브리와 디즈니를 대표하는 OST를 웅장한 사운드로 풀어내며, 어린이들에게는 생동감 있는 볼거리와 즐거움을, 성인 관객에게는 추억을 환기하는 감성의 시간을 선사할 예정이다.

특히 이번 무대에는 뮤지컬 배우 이충주, 김수, 색소포니스트 조세형이 협연자로 출연해 공연의 완성도를 높인다.

오케스트라 연주에 뮤지컬 보컬과 색소폰의 매력이 더해지며, 같은 곡이라도 색다른 감동으로 확장되는 무대가 펼쳐질 전망이다.

밀레니엄심포니오케스트라는 2003년 창단된 순수 민간 교향악단으로, 다양한 교향곡과 오페라 연주, 기획공연 등을 통해 연주력을 인정받아 왔다.

클래식 문화 저변 확대는 물론 청소년들의 문화적 욕구를 건강한 방향으로 이끌고, 누구나 함께 즐길 수 있는 대중 친화형 오케스트라로 자리매김해 왔다는 평가다.

입장권은 전석 3000원(초등학생 이상 관람가)이며, 예매는 1월 20일 오전 9시부터 문경문화예술회관 대공연장 현장 예매와 온라인 예매처를 통해 가능하다.

자세한 사항은 문경시청 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 문경문화예술회관으로 하면 된다.





