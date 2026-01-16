본문 바로가기
금융

마일리지에서 관리비 할인으로…신용카드 대세 바뀌었다

문채석기자

입력2026.01.16 14:38

불황 영향 공과금·푸드·주유 인기

지난해 카드 소비자가 많이 찾은 키워드는 공과금·렌탈, 푸드, 주유였다. 무실적, 교통, 항공 마일리지 등 대체제가 있거나 매력도가 떨어진 혜택은 관심이 줄어든 것으로 나타났다.


카드상품 전문 비교 플랫폼 카드고릴라는 16일 이 같은 내용을 담은 '2025년 신용카드 검색 리포트'를 발표했다.

리포트는 지난해 1월1일부터 12월31일까지 카드고릴라 웹사이트 내 '맞춤 카드 검색'에서 각 혜택군이 검색된 횟수를 기반으로 작성됐다.


전년 대비 검색량이 가장 많이 늘어난 혜택군은 공과금·렌탈로 14%의 증가율을 기록했다. 푸드와 주유는 전년 대비 각각 10%, 9% 늘었다.


최근 카드고릴라가 한 '2026년, 가장 절약하고 싶은 비용은?' 설문조사에서도 공과금·아파트관리비(13.9%), 주유비·차량 관련 비용(13.0%), 통신비(12.4%), 외식·배달비(11.8%)가 1~4위를 차지했다. 필수 소비 영역에서 비용을 절감하고자 하는 수요가 확인됐다.

지난해 카드 소비자의 검색량이 가장 많이 줄어든 혜택은 무실적이었다. 전년 대비 약 16% 감소했다. 교통과 항공 마일리지 혜택군이 각각 11%, 3% 줄었다.


무실적은 모든 가맹점에서 실적 없이 혜택받을 수 있는 것이 가장 큰 메리트로 꼽혔으나, 알짜카드 단종 및 실적 조건 신설 등으로 인해 메리트가 줄어들었다.


교통은 K-패스, 기후동행카드, 올해 모두의 카드까지 출시되며 굳이 신용·체크카드 혜택으로 챙기지 않아도 되는 영역이 됐다.


항공 마일리지도 대한항공, 아시아나항공, 저비용항공사(LCC), 외항사 등 다양한 마일리지 카드가 경쟁 선에 있었으나 대한항공과 아시아나항공이 합병되면서 아시아나항공 마일리지 카드가 대량 단종돼 소비자들의 이목을 끄는 매력이 줄었다.


고승훈 카드고릴라 대표는 "지난해는 지속적인 물가 상승으로 어떤 해보다 생활비 카드의 인기가 높았던 해"라며 "교통 혜택 같이 대체재가 뚜렷한 영역이나 여가 등 생활비 이외의 혜택을 가진 카드의 경우 이전보다 수요가 줄어들 수 있다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

