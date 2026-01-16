소방청 "구룡마을 화재 완진…인명피해 없어"

당국, 잔화 정리 및 피해 수습 집중

서울시, 이재민 임시대피소 마련

소방청은 16일 오전 5시께 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 대형 화재에 대해 신속한 총력 대응을 통해 오전 11시34분께 화재를 초진하고 오후 1시28분께 화재를 완진했다고 밝혔다.

소방청에 따르면 이날 발생한 화재가 완진된 뒤 현재 당국은 잔화 정리와 피해 수습에 집중하고 있다. 당국은 잔화 정리 후 화재 감식 및 조사를 통해 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 면밀히 확인할 계획이다.

이번 화재는 구룡마을 4지구에서 원인 미상의 화재가 발생해 인접한 6지구로 연소가 확대된 것으로, 임시 가건물이 밀집한 화재 취약지역 특성상 대형 화재로 확산됐다. 인접한 5지구와 7지구는 연소 확대 저지에 성공해 직접적인 피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 오전 5시10분 소방대응 1단계를 발령했고, 화재 규모 확대에 따라 오전 8시49분 소방대응 2단계로 상향해 대응했다. 이후 오전 11시34분께 화재를 초진하고 대응 단계를 하향 조정했고 오후 1시28분께 화재를 완진했다.

이번 화재로 구룡마을 4지구 35가구 59명, 5지구 39가구 68명, 6지구 91가구 131명 등 총 165가구 258명이 안전하게 대피했으며, 현재까지 인명피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 인원 324명과 장비 106대를 동원해 진화 작업을 벌였다. 소방헬기는 안개와 미세먼지로 인해 투입이 지연됐으나, 기상 여건이 호전된 오후 12시29분께부터 이륙을 시작해 공중에서 잔화 정리를 이어가고 있다.

서울 강남소방서는 오전 5시10분 긴급구조통제단을 가동하는 등 소방력을 총동원했다. 또한 드론과 굴삭기 등을 투입해 연소 확대 차단과 잔불 제거에 총력을 기울였고, 현장 인근에 임시의료소를 설치해 다수 사상자 발생 가능성에도 대비했다.

서울시는 구룡중학교에 이재민 임시대피소를 마련했다. 추가적인 임시 숙소도 확보해 이재민 보호와 지원에 나설 방침이다.

아울러 소방청은 국가소방동원령을 발령해 경기 및 인천 지역의 대용량 물탱크차를 지원하고, 중앙119구조본부 수도권119특수구조대의 고성능펌프차를 현장에 투입했다. 공중 화재 진화를 위해 소방헬기 6대와 산림청 헬기 7대를 긴급 출동 대기시키기도 했다.

소방청장 직무대행은 세종시에서 서울 개포동 화재 현장으로 급히 출동해 현장 상황판단회의를 주재하고 피해 상황을 점검했다. 또 재난현장지휘차를 현장에 출동시키고 긴급대응단장 등 상황관리관을 현장에 긴급 파견했다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "임시 가건물이 밀집한 화재 취약지역에서 발생한 화재였던 만큼 초기부터 대형화재 가능성을 염두에 두고 총력 대응에 나섰다"며 "끝까지 긴장의 끈을 놓지 않고 잔화 정리와 안전 조치, 화재 원인 규명에 최선을 다하겠다"고 말했다.





