디오에프, 글로벌 시장에서 존재감 확대…2025년 성장 흐름 이어가

디지털 덴탈 솔루션 기업 디오에프(DOF)가 2025년 한 해 매출 성장세를 이어가며 연간 최대 매출을 기록했다고 밝혔다. 디오에프는 CRAFT 밀링 라인업과 구강스캐너 FREEDOM Air 등 신제품을 국내외에 연이어 선보이며 제품 포트폴리오를 확장했고, 이를 기반으로 해외 시장에서의 접점 확대와 국내 관심 확산을 동시에 이어가고 있다는 설명이다.

디오에프는 2025년 미국과 일본을 중심으로 장비 판매가 확대되며 글로벌 시장 내 존재감을 강화했다. 제품 도입 이후 운영까지 고려한 기술지원과 교육 프로그램을 함께 강화해 현장 적용 완성도를 높인 점이 시장 확장에 힘을 보탰다고 회사 측은 전했다.

올해 디오에프는 CRAFT 2, CRAFT PLUS, CRAFT PRO, CRAFT S, CRAFT DX 등 밀링 라인업을 강화하며 다양한 임상·기공 환경에 맞춘 가공 선택지를 넓혔다. 또한 자체 기술력을 기반으로 구강 스캔과 구외(포토그래메트리) 스캔을 모두 지원하는 구강스캐너 'FREEDOM Air'를 출시하며 디지털 워크플로우 확장에도 속도를 내고 있다.

고객 지원 측면에서도 변화가 있었다. 디오에프는 기술지원 체계를 새롭게 정비해 고객 소통과 대응 프로세스를 고도화하고, 현장 교육과 세미나 운영을 강화해 사용자들이 도입 이후 빠르게 안정화할 수 있도록 지원하고 있다.

한편 디오에프는 SW고성장클럽 결과평가 1위로 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 디오에프는 이번 수상을 통해 성장성과 기술력을 대외적으로 인정받았다고 밝혔다. 회사 측은 이번 수상이 제품 공급에 그치지 않고 도입 이후 운영까지 연결되는 지원 체계를 함께 강화해온 결과라고 설명했다. 향후에도 국내외 고객 접점을 확대하며 현장 중심의 솔루션 제공을 이어갈 계획이다.

디오에프 관계자는 "2025년은 제품 라인업 강화와 고객 지원 고도화를 통해 국내외 시장에서 경쟁력을 함께 높인 한 해였다"며 "2026년에는 해외에서 축적한 성과를 바탕으로 국내 시장에서도 제품과 지원 체계를 지속 강화해 성장 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>