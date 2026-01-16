본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

보성군, 모바일 앱 활용 '소소한 걷기 챌린지' 운영

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.16 14:09

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연령별 목표 참여도 올려

전남 보성군은 군민 누구나 참여할 수 있는 모바일 앱 활용 비대면 건강 증진 프로그램인 '소소한 걷기 챌린지'를 연중 운영한다고 밝혔다.


'소소한 걷기 챌린지'는 일상생활 속 걷기 실천을 정착시켜 군민 건강 증진을 도모하고, 모바일을 활용해 보건 정보를 효과적으로 안내·홍보하기 위해 2021년부터 추진되고 있는 건강 증진 사업이다.

보성군은 2026년 한 해 동안 군민 누구나 참여할 수 있는 모바일 앱 활용 비대면 건강 증진 프로그램인 '소소한 걷기 챌린지'를 연중 운영한다. 보성군 제공

보성군은 2026년 한 해 동안 군민 누구나 참여할 수 있는 모바일 앱 활용 비대면 건강 증진 프로그램인 '소소한 걷기 챌린지'를 연중 운영한다. 보성군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 챌린지 목표를 달성한 참여자에게 보성사랑상품권을 비롯해 생활용품, 구강용품, 운동용품, 텀블러 등 소정의 물품을 제공해 자발적인 걷기 실천을 유도하고 있다.

특히, 2026년부터는 연령별 신체 특성을 고려해 달성 기준을 세분화했다. 70세 미만(1957년 이후 출생자)은 20일간 15만 보 걷기(1일 최대 8,000보 인정), 70세 이상(1956년 이전 출생자)은 20일간 12만 보 걷기(1일 최대 7,000보 인정)로 목표를 차등 적용해 실질적인 건강 효과를 높일 계획이다.


지난해 신규 가입자는 557명으로, 2025년 12월 30일 기준 전체 가입자 수는 5,110명, 참여자의 일평균 걸음 수는 6,906보로 집계됐다.


또한, 2025년 만족도 조사 결과 챌린지 달성률은 74%, 체질량지수(BMI) 개선율은 62.5%, 연평균 걷기 실천율은 53.6%로 나타났다. 프로그램 운영 만족도 역시 92.8%로 높게 평가됐다.

군 관계자는 "모바일 걷기 챌린지는 군민들이 일상에서 건강을 관리할 수 있는 실천 프로그램"이라며 "앞으로도 연령과 생활환경을 고려한 맞춤형 건강 증진 사업을 확대해 군민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

박나래 "1인 기획사 즉시 월급 송금 어려워" 해명... "자동 이체 모르나?" 반발

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

'하버드대 1→3위' 흔들리는 美대학…中 '톱10 중 7곳' 싹쓸이

새로운 이슈 보기