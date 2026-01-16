유한양행, 모발 건강 기능성 유산균 '모큐락' 출시

모발 성장 환경 개선

유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 107,900 전일대비 300 등락률 -0.28% 거래량 442,657 전일가 108,200 2026.01.16 15:10 기준 관련기사 유한양행, 감기약 ‘콘택콜드’ 새 광고 전개유한양행 “2027년까지 주주환원율 30% 달성”유한양행, '건강의 벗' 구독자 헌혈증 백혈병어린이재단 기증 전 종목 시세 보기 close 은 모발 성장 환경 개선에 도움을 주는 모발 유산균(프로바이오틱스) 신제품 '모큐락'을 출시했다고 16일 밝혔다. 모큐락은 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 모발 건강 기능성을 인정받은 프로바이오틱스 제품이다.

모발 건강에 도움을 주는 유산균 '모큐락' 제품 광고 이미지. 유한양행

모큐락은 장내 환경 개선을 통해 모발이 자라기 좋은 전신 환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다. 모발은 성장기와 휴지기 등 주기를 반복하는 조직이다. 모큐락은 연령과 생활 환경 변화에 따라 성장기 모발 비율이 감소할 수 있다는 점에 착안했다.

제품에는 프로바이오틱스 균주 'Latilactobacillus curvatus LB-P9'가 주원료로 사용됐다. 유한양행은 비임상 동물실험에서 모발 성장률과 두께 증가, 항산화 효소 활성 증가를 확인했다. 인체적용시험에서는 모발 윤기와 탄력 지표로 활용되는 모발 인장강도 증가 결과를 확보했다.

유한양행 관계자는 "마이크로바이옴 기반 연구를 바탕으로 모발 성장 주기 전반을 고려한 모발 건강 관리 제품"이라고 설명했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



