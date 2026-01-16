박영재 법원행정처장 “사법불신, 근본적 원인 밝혀야”

본문 바로가기
사법부 위기속 박영재 행정처장 취임
"신뢰받는 법원 거듭나야"

박영재 대법관이 26일 법원행정처장에 취임하면서 "국민의 엄중한 목소리를 겸허히 받아들여야 한다"고 말했다.


박 처장은 이날 오전 대법원에서 열린 취임식에서 "지금 사법부는 큰 변화의 흐름 앞에 있다"며 "사법부의 변화를 요구하는 국민들의 목소리가 이토록 큰 이유는, 사법부가 국민의 신뢰를 얻는 데 부족함이 있었기 때문일 것"이라고 했다.

박 처장은 "국민의 엄중한 목소리를 겸허히 받아들여야 한다"며 "사법불신의 근본적 원인이 어디에 있는지 밝혀내어, 고치고 개선해야 한다"고도 했다.


이날 박 처장은 압수수색제도와 인신구속제도의 개선, 해사국제상사법원·노동법원·온라인법원 등 법원의 전문화와 접근성 강화 등을 향후 사법부의 중요 과제로 꼽았다. 박 처장은 "사법부의 제도 개편에 대한 국민의 관심과 열망이 높은 지금이, 국민을 위한 미래사법제도의 방향을 정립하고, 새로운 과제를 발굴하여 시행할 적기가 될 수 있다"며 "이를 위해 마음을 열고 사법부 구성원들과 소통하면서, 국회, 행정부 등 관계기관을 포함하여 국민과 대화하고 설득하는 데 힘쓰겠다"라고 말했다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
