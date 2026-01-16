본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

코웨이, 중장년 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U' 출시

이서희기자

입력2026.01.16 11:40

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

테라솔 첫 번째 라인업
반복적인 저주파 자극
온열 기능도 적용

코웨이가 가정용 의료기기 브랜드 '테라솔'의 첫 번째 라인업으로 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'를 출시했다고 16일 밝혔다.

가정용 의료기기 브랜드 '테라솔'의 첫 번째 라인업 '테라솔 U' 제품 이미지. 코웨이

가정용 의료기기 브랜드 '테라솔'의 첫 번째 라인업 '테라솔 U' 제품 이미지. 코웨이

AD
원본보기 아이콘

테라솔은 치료를 뜻하는 테라피(Therapy)와 해결책을 의미하는 솔루션(Solution)의 합성어다. 집에서 손쉽게 활용할 수 있는 의료기기를 통해 건강한 삶을 위한 최적의 솔루션을 제공하겠다는 의미다.


테라솔의 첫 제품 테라솔 U는 중장년층의 일상을 위협하는 요실금을 집에서 간편하게 케어할 수 있도록 개발됐다. 식약처로부터 요실금 치료를 돕는 '비이식형 요실금 신경근 전기 자극 장치'와 근육통 완화를 위한 '개인용 온열기' 기능이 결합한 의료기기로 허가를 받아 안전성과 유효성을 동시에 입증받았다.

테라솔 U는 사용 시 반복적인 저주파 자극이 골반저근과 주변 근육을 수축·이완시켜 요실금 치료에 도움을 준다. 하루 15분간 앉아만 있어도 케겔 운동 효과를 얻을 수 있어 일상 속에서도 부담 없이 활용할 수 있다.


신제품은 6개의 자극점과 3쌍의 채널 구조로 회음부 및 엉덩이 주변 부위에 풍부하고 균형 잡힌 저주파 자극을 전달한다. 사용자가 자신의 상태에 맞춰 점진적으로 근육을 강화할 수 있도록 초·중·상급 3단계 치료 모드를 제공하며, 자극 강도를 1단계부터 99단계까지 세분화해 정밀하게 조절할 수 있다.


근육통 완화를 돕는 온열 모드와 엉덩이 부위에 자극을 집중적으로 전달하는 힙 자극 모드 등 다양한 기능을 제공해 사용 목적에 따라 폭넓게 활용할 수도 있다. 온열 기능은 혈류를 촉진해 뭉친 근육을 이완시키고 근육통을 완화하는 데 효과적이다. 최고 39℃까지 설정 가능하며, 전원을 누르면 자동 예열되는 오토 히팅 기능도 적용됐다.

디자인도 섬세하게 설계됐다. 후면에 히든 손잡이를 적용해 이동과 사용이 편리하며, 인체 곡선을 고려한 바디핏 디자인은 안정적인 착좌감과 밀착감을 선사한다. '히든&슬림' 디자인의 전용 거치대를 제공해 사용 후 충전부터 보관까지 관리가 간편하다.


코웨이는 테라솔 U에 대한 렌털과 일시불 판매를 모두 진행한다. 자세한 내용과 구매는 코웨이닷컴 누리집과 코웨이갤러리, 실시간 코디 매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

李대통령, 여야 지도부와 오찬…장동혁은 단식으로 불참

새로운 이슈 보기