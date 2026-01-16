화순 고인돌 가을꽃 축제 인기 속 잠재력 활짝

전남 대표축제 선정·콘텐츠대상 3년 연속 수상



전남 화순군은 16일 '화순 고인돌 가을꽃 축제'가 대한민국콘텐츠대상을 3년 연속 수상한 데 이어 '2026 전라남도 대표축제'까지 이어지며 연이은 쾌거를 이뤘다고 밝혔다.

'화순 고인돌 가을꽃 축제'는 세계문화유산인 고인돌 유적의 역사·문화적 가치를 널리 알리고, 가을꽃을 활용한 경관 연출과 문화콘텐츠를 결합해 지역 관광 활성화와 지속 가능한 문화관광 축제 육성을 목표로 추진됐다.

화순군이 주최·주관하는 이 축제는 매년 가을 화순 고인돌 유적지 일원에서 열리며, 고인돌과 가을꽃을 주제로 한 전시·체험·공연 등 다양한 프로그램을 통해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 참여형 축제로 운영되고 있다.

이번 대한민국콘텐츠대상 연속 수상과 전라남도 대표축제 선정은 축제의 콘텐츠 완성도와 운영 성과를 동시에 인정받은 결과로, 앞으로 '화순고인돌축제'가 화순을 대표하는 문화관광 브랜드이자 전국적인 명품 축제로 도약하는 계기가 될 것으로 기대된다.

조형채 관광체육실장은 "이번 성과는 축제를 함께 만들어온 군민과 방문객 모두의 노력 덕분"이라며, "앞으로도 화순만의 역사·자연·문화를 살린 차별화된 콘텐츠로 대한민국을 대표하는 문화관광 축제로 발전시켜 나가겠다"라고 말했다.





