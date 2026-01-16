본문 바로가기
주이스라엘대사에 박인호 前공군참모총장

손선희기자

입력2026.01.16 11:09

외교부는 주이스라엘대사에 박인호 전 공군참모총장(공사 35기·62)이 임명됐다고 16일 밝혔다.


박인호 신임 주이스라엘 대사 연합뉴스

박인호 신임 주이스라엘 대사 연합뉴스

박 신임 대사는 공군 제19전투비행단장, 합동참모본부 전략기획부장, 국방부 정책기획관·대북정책관, 공군사관학교장, 합참 전략기획본부장 등을 거쳤다. 문재인 정부 시기인 2021년 7월 공군참모총장에 올랐고, 2022년 5월까지 근무한 뒤 전역했다. 이후 공군정책자문위원, 한경국립대 석좌교수 등을 지낸 뒤 주이스라엘대사에 발탁됐다.

이와 함께 주선양총영사에 김성민 전 건국대 철학과 명예교수(58)가 임명됐다. 김 총영사는 한국철학회 회장, 북한연구학회 부회장 등을 역임했다. 국회 한반도평화외교자문위원회 자문위원, 민족화해협력범국민협의회 정책위원회 위원장 등으로 활동했고, 지난해 민주평화통일자문회의 한반도평화분과위원장을 맡기도 했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

