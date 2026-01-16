김민재 차관 "통합특별시 최종 명칭은 입법 과정에서 결정"

김민재 행정안전부 차관이 통합특별시의 최종 명칭에 대해 "국회 입법 과정에서 결정될 것"이라고 밝혔다.

김 차관은 16일 오전 정부서울청사에서 열린 행정통합 인센티브 관련 브리핑에서 이같이 말했다.

앞서 정치권과 지역에서는 대전·충남 행정통합으로 출범할 통합특별시 명칭에 대한 갑론을박이 있었다. 더불어민주당이 '충청특별시(가칭)'를 제안하자 대전을 비롯한 지역사회와 야권에서 반대 의견이 터져나왔다. 이에 민주당은 구체적인 명칭에 '대전·충남이 들어가는 방식에 공감했다'고 다시 정리했다.

광주·전남의 경우 전날 공개된 특별법 초안에서 명칭을 '광주·전남특별시'로 하고, 향후 지방자치법에 따라 의회 의견을 반영, 변경할 수 있도록 했다.

김 차관은 이날 "'대전충남'이냐, '충남대전'이냐에 대해 우선 충남대전을 말씀드린다면 충남권 전체를 하나의 행정권역으로서 묶는 권역 중심의 통합이다 보니 그것이 강조됐을 때 그 명칭을 사용하시는 분들이 계신 것 같다"고 말했다.

이어 "광주전남의 명칭은 호남 지역에서 광주가 상징하는 의미가 있다고 봐서 광주를 중심으로 연계 권역을 발전시켜 나간다는 의미에서 그렇게 명칭을 정하는 것 같다"고 했다.

그러면서 김 차관은 "최종적인 것은 국회 입법 과정에서 주민 의사를 충분히 수렴해 결정될 것으로 보고 있다"고 강조했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>