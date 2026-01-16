"이번엔 식당 대항전"…넷플릭스 '흑백요리사' 시즌 3 제작

'4인 1조' 팀전으로 포맷 개편

16일부터 참가자 모집

2년 연속 넷플릭스 글로벌 1위를 달성하며 '요리 서바이벌' 열풍을 주도한 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'이 시즌 3으로 돌아온다. 이번 시즌의 승부수는 '식당 대항전'이다.

넷플릭스는 16일 공식 SNS를 통해 시즌 3 제작을 확정하고 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다.

가장 큰 변화는 대결 방식이다. 요리사 개인의 역량에 집중했던 지난 두 시즌과 달리, 이번에는 '팀 배틀'을 도입했다. 각 식당을 대표하는 요리사 4인이 한 조를 이뤄 지원해야 한다.

지원 자격은 엄격하다. 현재 같은 업장에서 호흡을 맞추고 있는 동료끼리만 팀 구성이 가능하다. 소속이 다른 지인끼리 연합하거나 임의로 팀을 꾸리는 것은 불가하다. 단, 브랜드가 같고 지점만 다른 경우에는 한 팀으로 인정된다. 셰프 개인의 기량을 넘어 팀워크와 주방의 조직력이 승패를 가를 전망이다.

'흑백요리사'는 계급을 증명하려는 '백수저'와 이를 뒤집으려는 '흑수저'의 대결을 그리며 세계적인 흥행을 거뒀다. 시즌 1에서는 '나폴리 맛피아' 권성준이, 시즌 2에서는 '히든 백수저'로 출전한 최강록이 우승을 차지하며 화제를 모았다.

제작은 앞선 시즌의 성공을 이끈 스튜디오 슬램의 김은지 PD와 모은설 작가가 다시 한번 맡는다. 김은지 PD는 "발전된 구성으로 시청자의 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



