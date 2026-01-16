의정부시, 27일 '2026년 중소·벤처기업 시책설명회' 개최

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 27일 시청 인재양성교육장에서 '2026년 중소·벤처기업 시책설명회'를 개최한다.

'2026년 중소벤처기업 시책설명회’ 개최 포스터. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 기업의 지원정책 접근성을 높이고, 분야별 맞춤형 정보 제공을 통해 지역 중소기업의 경쟁력 강화를 돕기 위해 마련했다.

설명회에는 ▲경기지방중소벤처기업청 ▲신용보증기금 ▲경기신용보증재단 ▲중소벤처기업진흥공단 ▲KOTRA ▲경기FTA통상진흥센터 ▲경기도경제과학진흥원 ▲경기테크노파크 ▲경기대진테크노파크 ▲소상공인시장진흥공단 총 10개 기관이 참여한다. 각 기관은 정책자금·금융지원, 수출·판로, R&D, 소상공인 지원 등 4개 분야에 걸쳐 2026년도 주요 시책을 설명한다.

시는 이번 설명회를 통해 중소기업이 기관별로 흩어져 있던 정책정보를 한자리에서 확인하고, 실제 경영 현장에 필요한 지원제도를 쉽게 이해할 수 있도록 지원한다.

특히 정책자금 상담, 기술개발 지원 등 기업이 자주 활용하는 제도 중심의 발표와 맞춤형 상담을 함께 진행해 기업에 실질적인 도움을 줄 계획이다.

참가를 희망하는 기업인은 오는 26일까지 카카오톡 채널 '의정부시 기업지원 알리미' 또는 시 홍보물에 게재된 QR코드를 통해 신청하면 된다.

참가비는 무료이며, 신청 기업에는 선착순으로 기업지원 시책 자료집이 제공된다. 설명회와 관련된 자세한 사항은 의정부시 누리집 또는 카카오톡 채널 '의정부시 기업지원 알리미'에서 확인할 수 있다.

의정부시 관계자는 "기업 현장에서 체감할 수 있는 정책이 되기 위해서는 정보 접근성이 가장 중요하다"며 "시가 중심이 돼 정책과 현장 간 간극을 줄이고, 의정부를 기업하기 좋은 도시로 만들기 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>