방탄소년단, 한국의 얼 담은 '아리랑'으로 돌아온다

이종길기자

입력2026.01.16 10:11

3월 20일 발매…3년 9개월 만의 신보
4월부터 역대 최대 규모 월드투어 돌입

방탄소년단, 한국의 얼 담은 '아리랑'으로 돌아온다
방탄소년단(BTS)이 팀의 뿌리인 한국적 정서를 담아 돌아온다.


소속사 빅히트 뮤직은 16일 팬 플랫폼 위버스를 통해 "방탄소년단이 3월 20일 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다"고 밝혔다. 2022년 6월 앤솔러지 앨범 '프루프(Proof)' 이후 3년 9개월 만의 신보(新譜)로, 총 열네 곡이 수록된다.

이번 앨범의 핵심은 '회귀(回歸)'다. 이들은 화려한 영문 수사 대신 한국 대표 민요 '아리랑'을 타이틀로 택했다. 소속사 측은 "오랜만의 컴백을 앞두고 팀의 시작점과 내면의 이야기에 주목했다"며 "한국에서 출발해 세계에 선 멤버들이 품은 그리움과 깊은 사랑을 상징적으로 담아냈다"고 설명했다. 가장 한국적인 소재로 전 세계인의 보편적 공감을 끌어내겠다는 의도로 풀이된다.


앨범 발매와 함께 K팝 사상 최대 규모의 월드투어 장정도 시작된다. 오는 4월 9일 고양종합운동장을 기점으로 전 세계 서른네 도시에서 총 79회 공연을 펼친다. 투어에는 관객이 아티스트를 전방위에서 볼 수 있는 '360도 무대'가 도입된다. 물리적 시야를 넓혀 아티스트와 팬 사이의 심리적 거리를 좁히고, 공연 몰입도를 극대화하겠다는 전략이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
