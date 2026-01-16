본문 바로가기
방사청장, 페루 의원단과 면담…방산협력 논의

유제훈기자

입력2026.01.16 10:07

수정2026.01.16 10:17

방위사업청장이 방한 중인 페루 국회의원단과 만나 양국 간 방산 협력 강화방안을 논의했다.


16일 방사청에 따르면 이용철 청장은 전날 오후 과천 방위사업청에서 페루 국회의원단과 면담을 가졌다. 이번 면담엔 한-페루 국회 친선교류회 회장인 빅토르 플로레스 의원, 페루 국회 예산위원회 및 국방위원회 소속인 실비아 몬테사 의원 등이 참석했다.

페루는 우리나라의 중남미 최대의 방산 수출 협력국이다. 2024년에는 페루 육·해군과 국내 기업 간 중장기 전략적 파트너쉽 체결로 우리 기업들이 최대 15년간 우선협상대상 지위를 확보했으며 이를 바탕으로 전차·장갑차 및 잠수함 공동 개발 등 그 협력 범위를 확대 중이다.


특히 지난해 12월엔 이 청장이 페루를 방문한 가운데 중남미지역 방산 수출 사상 역대 최대 규모인 전차·장갑차 총괄합의서를 체결하고, 올해 중 이행계약을 체결하기로 합의했다.


이 청장은 이번 면담에서 지난달 페루 '육군의 날' 행사에서 체결된 '전차· 장갑차 총괄합의서'를 바탕으로 페루 지상 방산 역량 강화를 돕겠다고 밝히고, 올해 이행계약 체결을 위한 페루 의회 차원의 지지를 당부했다. 이 청장은 "페루는 K-방산의 중남미지역 핵심 파트너"라며 "페루 현지 산업화 모멘텀을 이어가기 위해 후속 이행계약 체결이 중요하다"고 말했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
