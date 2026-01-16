윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 및 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 선고기일인 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근에서 윤 전 대통령 지지자들이 석방을 촉구하며 태극기를 흔들고 있다.
[포토] 윤석열 전 대통령 석방 촉구하는 지지자들
2026년 01월 16일(금)
