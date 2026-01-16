본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

태국으로 간 'K-방사능 표준'…아시아 안전 기준 넓힌다

김종화기자

입력2026.01.16 09:55

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

표준연, 방사능 측정 일차표준기 수출…아태 지역 기술 주도권 강화

한국의 방사능 측정 표준기술이 아시아·태평양 지역으로 확장되고 있다. 한국표준과학연구원(KRISS)은 태국 원자력청에 자체 개발한 방사능 측정 표준기를 수출하고, 현지 장비 구축과 기술 전수를 완료했다고 16일 밝혔다.


이번에 수출된 장비는 '면적선원 표면방출률 측정 일차표준기'로, 계약 규모는 27만 달러다. 이 장비는 의료·연구·산업 현장에서 사용하는 '표면오염감시기'의 정확도를 보증하는 최상위 기준 인프라로, 방사선 방출률이 정확히 규정된 기준 물질(면적선원)을 교정·검증하는 국가 방사능 안전 체계의 핵심 장비다.

KRISS가 태국 원자력청에 수출한 면적선원 표면방출률 측정 일차표준기. KRISS 제공

KRISS가 태국 원자력청에 수출한 면적선원 표면방출률 측정 일차표준기. KRISS 제공

AD
원본보기 아이콘

KRISS 방사능측정그룹이 개발한 일차표준기는 측정 불확도가 1% 미만으로 세계 최고 수준의 정밀도를 구현했다. KRISS는 방사선 입자가 검출기 덮개에서 손실되는 문제를 원천 차단하기 위해 윈도우리스(Windowless) 타입의 다중선비례계수기를 적용하고, 저잡음 신호처리 기술을 결합해 소형화와 고정밀을 동시에 달성했다. 다중선비례계수기는 가스가 채워진 내부에 여러 개의 미세 와이어를 배치해 방사선 통과 시 발생하는 전기 신호를 증폭·검출하는 고감도 장치다.

KRISS는 2016년 남아프리카공화국의 국가측정표준원(National Metrology Institute of South Africa)에 해당 장비를 수출한 데 이어, 이번 태국 수출로 아시아 지역까지 성과를 넓혔다. 이를 통해 한국의 방사능 측정 기술이 아·태 지역 표준으로 운용될 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.


김병철 KRISS 방사능측정그룹장은 "태국이 이번에 구축한 장비로 국제비교(KC)에 참여해 자국 측정표준의 신뢰성을 인정받게 되면 한국 기술의 위상도 한층 강화될 것"이라며 "아세안 국가들을 중심으로 방사능 측정 표준기 수출 경로를 지속 확대하겠다"고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

가계대출 조였지만…韓 GDP 대비 부채비율 여전히 OECD 상위권

새로운 이슈 보기