농협은행, 신년맞이 'NH올원e예금' 가입 이벤트

NH농협은행이 신년을 맞아 15일부터 2월28일까지 'NH올원e예금' 가입 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 '2026년 주인공은 여러분! 새해 복 많이받으세요'라는 주제로 NH올원뱅크 및 NH스마트뱅킹에서 'NH올원e예금'에 가입한 고객을 대상으로 경품을 제공한다. 이벤트 기간 동안 상품 가입 후 이벤트 참여 고객 중 총 1000명을 추첨해 배달의민족 1만원권을 제공하고, 말띠고객에게는 1+1 이벤트로 1만원권을 추가 증정한다.

이벤트 페이지에서 새해 목표 댓글을 작성하면 총 300명을 추첨해 메가커피 아메리카노 교환권을 증정하며, 해당 이벤트는 중복 당첨이 가능하다.

농협은행 관계자는 "새해를 맞아 고객 여러분이 금융 목표와 함께 희망찬 한 해를 시작하길 바라는 마음으로 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 실질 혜택을 제공하는 상품과 이벤트를 확대하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



