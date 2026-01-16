본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

우리금융, 디노랩 서울7기 선발…"혁신 스타트업 지원"

오규민기자

입력2026.01.16 09:52

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그룹사와 1:1 매칭 통해
협업·투자 시너지 확대

우리금융지주 가 지난 15일 서울 강남 소재 디노랩 강남센터에서 '디노랩 서울7기' 발대식을 개최했다고 밝혔다.


우리금융'디노랩(DINNOLab·Digital Innovation Lab)'은 미래성장동력 확보와 생산적 금융 지원을 위해 다양한 분야에서 혁신적인 기술력을 보유한 스타트업을 발굴하여 육성하는 프로그램이다.

'디노랩 서울 7기'는 인공지능(AI) 핀테크(금융+기술) 분야의 디자인앤프렉티스, 모빌리티 분야의 모바휠, 리걸테크 분야의 비에이치에스엔, 인슈어테크 분야의 에임스를 비롯해 위베어소프트, 이노밧, 페칭 등 7개 기업이 최종 선발됐다. 선발 과정에는 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리투자증권, 우리벤처파트너스, 동양생명, ABL생명 등 주요 그룹사가 참여했으며, 사업성 및 투자 가능성을 우선적으로 평가했다.


이번 발대식에는 옥일진 우리금융지주 디지털혁신부문 부사장을 비롯해 선발 기업 대표 및 그룹사 담당자 등 40여 명이 참석했다. 특히 2부 네트워킹 세션에서는 스타트업과 그룹사 담당자가 1:1로 만나 구체적인 제휴 방안을 논의했다.


옥일진 부사장은 "이번 디노랩 서울 7기는 그 어느 때보다 기술력과 사업성을 겸비한 팀들로 구성됐다"며 "단순한 지원을 넘어, 양사가 동반 성장하는 성공 사례를 지속적으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

옥일진 우리금융지주 디지털혁신부문장(우측 네 번째), 노영진 우리금융지주 부장(좌측 첫 번째), 디노랩 서울7기에 선발된 스타트업 대표들이 기념사진을 촬영하고 있다. 우리금융지주

옥일진 우리금융지주 디지털혁신부문장(우측 네 번째), 노영진 우리금융지주 부장(좌측 첫 번째), 디노랩 서울7기에 선발된 스타트업 대표들이 기념사진을 촬영하고 있다. 우리금융지주

AD
원본보기 아이콘



오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

가계대출 조였지만…韓 GDP 대비 부채비율 여전히 OECD 상위권

새로운 이슈 보기