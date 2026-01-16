우리금융, 디노랩 서울7기 선발…"혁신 스타트업 지원"

그룹사와 1:1 매칭 통해

협업·투자 시너지 확대

우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 300 등락률 -1.07% 거래량 446,488 전일가 28,000 2026.01.16 10:02 기준 관련기사 대한체육회 공식 파트너 우리금융, '팀 코리아' 지원우리은행, LCK 메인 파트너십 연장우리금융, 소비자보호부문 신설…10개 자회사 대표 유임 전 종목 시세 보기 close 가 지난 15일 서울 강남 소재 디노랩 강남센터에서 '디노랩 서울7기' 발대식을 개최했다고 밝혔다.

우리금융'디노랩(DINNOLab·Digital Innovation Lab)'은 미래성장동력 확보와 생산적 금융 지원을 위해 다양한 분야에서 혁신적인 기술력을 보유한 스타트업을 발굴하여 육성하는 프로그램이다.

'디노랩 서울 7기'는 인공지능(AI) 핀테크(금융+기술) 분야의 디자인앤프렉티스, 모빌리티 분야의 모바휠, 리걸테크 분야의 비에이치에스엔, 인슈어테크 분야의 에임스를 비롯해 위베어소프트, 이노밧, 페칭 등 7개 기업이 최종 선발됐다. 선발 과정에는 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리투자증권, 우리벤처파트너스, 동양생명, ABL생명 등 주요 그룹사가 참여했으며, 사업성 및 투자 가능성을 우선적으로 평가했다.

이번 발대식에는 옥일진 우리금융지주 디지털혁신부문 부사장을 비롯해 선발 기업 대표 및 그룹사 담당자 등 40여 명이 참석했다. 특히 2부 네트워킹 세션에서는 스타트업과 그룹사 담당자가 1:1로 만나 구체적인 제휴 방안을 논의했다.

옥일진 부사장은 "이번 디노랩 서울 7기는 그 어느 때보다 기술력과 사업성을 겸비한 팀들로 구성됐다"며 "단순한 지원을 넘어, 양사가 동반 성장하는 성공 사례를 지속적으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

옥일진 우리금융지주 디지털혁신부문장(우측 네 번째), 노영진 우리금융지주 부장(좌측 첫 번째), 디노랩 서울7기에 선발된 스타트업 대표들이 기념사진을 촬영하고 있다. 우리금융지주 AD 원본보기 아이콘





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>