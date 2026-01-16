광주경총, '미래경영과 AI' 금요포럼 개최

광주경영자총협회가 16일 AI(인공지능) 전문가 박문호 박사를 초청, 제1709회 금요조찬 포럼을 개최했다. 광주경영자총협회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주경영자총협회는 AI(인공지능) 전문가 박문호 박사를 초청, 제1709회 금요조찬 포럼을 개최했다고 16일 밝혔다.

이날 홀리데이인 광주호텔 3층 컨벤션홀에서 열린 포럼에는 공익사단법인 '박문호의 자연과학 세상; 이사장이 기술이 바꾸는 것이 아니라 리더가 바꿔야 하는 것에 대한 '미래경영과 AI' 주제로 강연했다.

주요 강연은 ▲지금 우리는 어디에 있는가? 제4차 산업혁명을 넘어 '인지 혁명'의 시대 ▲AI는 전기가 아니라 제2의 뇌입니다 ▲왜 기술이 아니라 리더인가 ▲AI를 보는 눈 ▲AI는 위대한 스승이다 ▲AI시대 우리 비즈니스의 본질적 가치는 어떻게 진화해야 하는가 ▲AI는 HOW를 해결하고 리더는 WHY를 결정한다 등 순으로 진행됐다. 특히 숫자로 보는 한국 중소 제조기업이 전국 61만개가 있다면서 제조공정 AI 도입률은 1%로 중기부 AX전략에 의하면 2030년까지 10% 목표를 잡고 있다고 강조했다.

박 박사는 텍사스 A&M 대학 전자공학 박사로 '박문호 TV'의 머리 나빠도 공부 잘하는 방법 등 강연으로 유명하다. 독서 공동체 백북스 공동운영위원장을 역임했고 '한국과학기술지도서상 저술상과 대한민국과학문화상'을 수상했다. 주요저서로는 ▲뇌, 생각의 출현 ▲박문호 박사의 빅히스토리 공부 ▲그림으로 읽는 뇌과학의 모든 것 등을 다수 출간했다.

양진석 광주경총회장은 "글로벌 기업경영에 도움이 되는 AI 도입과 기술 변화에 대한 대응력이 정치·규제 리스크와 함께 가장 큰 도전으로 꼽혀 AI 네이티브 조직 전환 필요성이 제기돼 AI에 대한 전문가를 초청했다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



