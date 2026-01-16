정문철 KB라이프 사장 "마부정제의 자세로 AI 기반 일하는 문화 전환"

2026년 상반기 경영전략회의 개최

KB라이프가 정문철 대표이사 사장을 비롯해 KB라이프, KB라이프파트너스, KB골든라이프케어 등 3사 소속 임원 및 부서장 80여명이 참석해 '2026년 상반기 경영전략회의'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 경영전략회의에서 KB라이프는 2026년 전략 슬로건 '넥스트 이즈 나우(Next is Now)'를 공식 선포했다. 이는 그룹의 전략 방향인 '전환(Transition)'과 '확장(Expansion)'을 실행의 관점에서 구체화한 슬로건이다. 단순한 선언을 넘어 지금 이 순간부터 담대하고 속도감 있게 실행하겠다는 경영 의지를 담고 있다. KB라이프 임직원은 고객과 현장을 중심에 두고 실질적 전환과 내실있는 확장을 추진해 나갈 계획이다.

정문철 KB라이프 대표이사 사장(앞줄 왼쪽 여섯 번째)과 KB라이프, KB라이프파트너스, KB골든라이프케어 3사 임원 및 부서장들이 '2026년 상반기 경영전략회의'를 열고 기념사진을 촬영하고 있다.

2026년 전략 슬로건 선포와 함께 KB라이프는 16개 본부와 2개 자회사의 비전과 톱3 핵심과제를 공유했다. 이는 집단지성을 기반으로 한 전사적 협업 체계를 강화하고 올해 목표 달성을 위한 변화 주도적인 실행력을 높이기 위해 마련됐다.

이후 '전환 세션(Transition Session)'에서는 김지현 SK경영경제연구소 부사장을 초청해 '보험업계 리더를 위한 인공지능(AI) 활용 팁'을 주제로 강연했다. '확장 세션(Expansion Session)'에서는 황성찬 KB라이프파트너스 LP(Life Partner)가 '고객 현장 중심의 마인드셋'을 주제로 강연을 이어갔다. 이를 통해 KB라이프는 AX(AI 전환) 기반 디지털 역량과 고객 중심의 프로세스 혁신 방향을 함께 공유하는 시간을 가졌다.

정 사장은 "올해 그룹 전략 방향인 전환은 익숙함과의 이별이고 확장은 익숙하지 않은 것과의 만남"이라며 "2026년엔 말이 발굽을 멈추지 않는다는 마부정제(馬不停蹄)의 자세로 AI 기반의 일하는 문화 전환과 새로운 시장과 고객 확장을 통해 고객에게 가장 신뢰받는 평생 행복파트너로 도약하겠다"고 말했다.





