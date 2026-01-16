약국서 쓰러진 80대…경찰 신속 대처로 구조

광주 남구 백운동의 한 약국에서 경찰이 쓰러진 노인에게 심폐소생술을 하고 있다. 경찰청 유튜브 갈무리 AD 원본보기 아이콘

약국에서 의식을 잃고 쓰러진 80대 노인이 인근에서 근무중이던 경찰의 신속한 대처로 생명을 건졌다.

16일 광주 남부경찰서에 따르면 지난달 22일 오전 9시 20분께 광주 남구 백운동의 한 약국에서 80대 남성 A씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.

당시 상황을 목격한 시민은 약국 밖으로 나와 도움을 요청하던 중 인근에서 교통 불편 관련 112 신고를 처리 중이던 경찰관을 발견하고 "사람이 가슴을 부여잡고 쓰러졌고 호흡이 없다"며 긴급 구조를 요청했다.

경찰관은 곧바로 약국으로 뛰어가 쓰러진 A씨의 상태를 확인한 뒤 곧바로 심폐소생술을 실시했다.

경찰관은 기도를 확보하고 입속 이물질을 제거하는 등 응급조치를 병행하며 구급대가 도착할 때까지 조치를 이어갔다.

경찰관의 신속한 판단과 현장 대응으로 A씨는 점차 의식을 회복했으며 이후 현장에 도착한 119구급대에 의해 병원으로 안전하게 이송됐다.

병원으로 이송된 A씨는 현재 건강을 회복 중인 것으로 전해졌다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



