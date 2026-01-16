본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

'꿀잼도시 대전' 알릴 소셜미디어기자단·글로벌 서포터즈 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.16 09:34

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생생한 시정 소식 홍보...각 100명 선발

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 꿀잼도시 대전의 매력을 알릴 '2026 대전광역시 소셜미디어기자단' 및 '2026 대전광역시 글로벌 서포터즈'를 모집한다.


이번 사업은 글, 사진, 외국어 등 다양한 콘텐츠를 통해 대전의 매력과 생생한 시정 소식을 전달하기 위해 마련됐다.

소셜미디어기자단은 총 100명으로 모집 기간은 2월 6일까지이며 신청 자격은 대전·세종·충북·충남 거주자 또는 대전 소재 직장인·대학생이면 가능하다.


글로벌 서포터즈 역시 총 100명으로 모집 기간은 오는 2월 9일까지이며 대전·세종·충청에 거주하는 외국인이면 누구나 지원할 수 있다.


접수 방법은 대전광역시 홈페이지 공고 또는 공식 블로그에서 신청서를 내려받아 작성하고 담당자 이메일로 접수하면 된다.

단, 소셜미디어기자단 지원자는 대전광역시(정책, 역사, 문화, 여행 등)를 주제로 한 포스팅도 지원서에 반드시 첨부해야 한다.


선정 결과는 소셜미디어기자단 경우 2월 19일, 글로벌 서포터즈는 2월 23일에 대전광역시 공식 블로그 및 공식 사회 관계망 서비스(SNS)에 발표할 예정이다.


최종합격자는 위촉일부터 올해 연말까지 소셜미디어기자단과 글로벌 서포터즈로 활동하게 되며, 시정 현장 취재 및 대전시와 관련된 각종 콘텐츠를 발굴·소개 등의 역할을 하게 된다.


아울러, 소셜미디어기자단과 글로벌 서포터즈는 글 올리기(포스팅)에 대한 소정의 원고료를 받으며, 우수 참가자에 대해서는 대전시장 표창이 주어질 예정이다.


기타 자세한 내용은 대전광역시 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

가계대출 조였지만…韓 GDP 대비 부채비율 여전히 OECD 상위권

새로운 이슈 보기