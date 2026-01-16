코스콤, 상생 프로그램 'Together+'로 동반 성장 실천

코스콤이 '코스콤 Together+'를 통해 동반 성장과 사회적 책임 실천을 강화하고 있다. '코스콤 Together+'는 사업파트너와 지원 파트너는 물론 지역사회 취약계층까지 모두 '상생 파트너'로 정의하고, 단순한 협력이나 지원을 넘어 함께 성장하는 동행의 가치를 실천하는 통합 상생 프로그램이다.

코스콤은 도급업체 및 솔루션 제공업체, 서울·부산 지역 핀테크 기업 등 다양한 사업파트너와 협력하며 상호 신뢰를 기반으로 한 동반 성장 체계를 구축해 왔다. 또 시설관리·보안·환경미화·식당·어린이집 등 지원 파트너와도 협력 관계를 이어가며 명절 선물 제공 등 실질적인 상생 지원을 지속하고 있다.

코스콤이 지난해 12월 16일 '희망상자' 전달식을 하고 있다. 코스콤 AD 원본보기 아이콘

지난해 12월 4일에는 'Together+ 사업파트너 동행 미팅'을 개최했다. 연 1회 진행되는 본 행사는 업무 수행 기간, 무장애 실천 여부, 공헌도 등을 종합적으로 고려해 선별된 사업파트너를 초청해 오찬과 함께 상호 신뢰를 바탕으로 한 동반 성장의 계기를 마련했다.

코스콤은 지원 파트너에 대한 존중과 배려 문화 확산에도 주력하고 있다. '파트너 감사데이' 개최, 동계 근무복 및 외부 근무 물품 지원 등을 통해 근무 여건 개선에 나서며 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가고 있다.

코스콤은 지원의 실효성을 높이기 위해 경영진이 직접 참여하는 지원금 전달식, 봉사활동, 전통시장 장보기 행사 등을 운영하고 있으며, 앞으로는 꿈나무 장학생과의 지속적인 소통을 위해 'CEO Letter' 발행 등 맞춤형 지원 프로그램도 발굴·운영할 계획이다.

김도연 코스콤 경영전략본부장은 "코스콤의 상생 경영은 단기적인 성과 창출에 그치지 않고, 사람을 중심에 둔 지속가능한 ESG 경영을 통해 조직에 대한 신뢰를 높이고 이해관계자들과 함께 성장하는데 그 목표가 있다"며 "앞으로도 상생 파트너들과의 진정성 있는 동행을 통해 ESG 경영을 일상적인 일터 문화로 정착시키고, 지속 가능한 성장 기반을 꾸준히 마련해 나가겠다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>