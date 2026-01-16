[오늘의신상]투썸플레이스, '두초생 미니·말차 스초생' 공개

오는 30일 정식 출시

26일부터 투썸하트 앱 통해 사전예약

투썸플레이스가 소셜미디어(SNS)를 통해 확산된 고객들의 출시 요청을 반영해 시그니처 케이크 '스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)'을 재해석한 '두초생 미니'와 '말차 스초생'을 시즌 한정으로 선보인다고 16일 밝혔다.

'스초생'은 2014년 2월 출시 이후 꾸준한 인기를 이어오고 있는 투썸플레이스의 대표 시그니처 케이크다. 두터운 마니아층을 바탕으로 SNS를 중심으로 다양한 신제품 출시 요청이 이어져 왔으며, 최근에는 트렌드로 급부상한 '두바이 스타일 초콜릿'과 '말차'를 접목한 스초생을 기대하는 게시글이 잇따르며 화제를 모았다.

투썸플레이스는 고객의 요구를 반영해 딸기가 가장 맛있어지는 시즌에 맞춰 이번 신제품을 기획했다. 정식 출시는 1월30일이며, 앞서 1월26일부터 투썸하트 앱을 통해 한정 수량 사전예약을 진행한다.

투썸플레이스 두초생 미니 모습. 투썸플레이스 AD 원본보기 아이콘

먼저 '두초생 미니'는 트렌드로 자리 잡은 두바이 스타일 초콜릿을 적용한 제품이다. 투썸플레이스만의 디저트 노하우를 바탕으로, 중동식 면인 카다이프와 고소한 피스타치오 크림, 스초생 특유의 초코 생크림과 신선한 생딸기를 층층이 레이어링해 케이크 한 판에 담아냈다. 수많은 테스트를 거쳐 진한 풍미와 바삭한 식감, 달콤하면서 상큼한 맛의 균형이 어우러지는 '황금 비율'을 구현했으며, 커피와 함께 즐길 때 풍미가 한층 살아나도록 설계해 뛰어난 페어링을 자랑한다. 기존 홀케이크(지름 14.5cm) 대비 미니 사이즈(지름 11cm)로 출시해 1~2인이 부담 없이 즐길 수 있으며, 가격은 2만원 후반대로 선보인다. 전용 케이크 픽과 패키지를 함께 구성해 소장가치도 높였다.

함께 선보이는 '말차 스초생'은 글로벌 트렌드로 부상한 말차와 스초생의 매력을 결합한 케이크다. 말차를 상징하는 초록빛 케이크 위에 새빨간 제철 딸기를 듬뿍 올려 시각적인 대비를 살렸으며 말차 가나슈와 몽떼, 초코 시트, 딸기 콤포트를 층층이 레이어링해 깊고 진한 말차의 풍미와 딸기의 상큼함을 동시에 느낄 수 있도록 완성했다.

투썸플레이스 관계자는 "스초생은 올해로 12주년을 맞은 헤리티지 있는 시그니처 케이크"라며 "그동안 고객분들이 보내주신 성원과 SNS를 통해 전해진 다양한 반응을 바탕으로, 트렌드와 취향을 반영한 신제품을 발 빠르게 기획했다"고 말했다. 이어 "출시 전부터 많은 관심이 이어지고 있는 만큼, 시즌 한정으로 선보이는 이번 제품을 통해 색다른 스초생의 매력을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>