[포토] 거침없이 질주하는 코스피

코스피 상승세가 거침없는 가운데 사상 첫 4800선을 돌파한 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 코스피는 전장보다 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66 장을 시작했다.







