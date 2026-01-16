16일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.3원 오른 1470.0원에 개장했다.
원·달러 환율 0.3원 오른 1470.0원 개장
2026년 01월 16일(금)
