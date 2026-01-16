본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥시, 초·중·고 신입생에 입학준비금 10만원 지원

정두환기자

입력2026.01.16 08:48

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인도 포함…3월 3일부터 접수

경기도 시흥시는 올해부터 관내 초·중·고등학교 입학 자녀 가정에 10만원의 입학준비금을 지급한다고 16일 밝혔다.

시흥시, 초·중·고 신입생에 입학준비금 10만원 지원
AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 입학일(3월 3일) 기준 시흥시에 주소를 둔 초·중·고 신입생 1만6000여 명이다. 외국인도 지원 대상에 포함된다.


입학준비금은 시흥 지역화폐인 모바일 '시루'로 지급한다.

신청 기간은 3월 3일부터 10월 30일까지로, '정부24'에서 온라인으로 신청할 수 있다. 다만, 보호자가 '부' 또는 '모'가 아니거나 외국인일 경우 구비서류를 지참해 학생 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해서 신청해야 한다. 시는 자격 확인 등을 거쳐 신청일로부터 2개월 이내에 입학준비금을 지급할 예정이다.


입학준비금은 문구점·서점·의류(체육복)·학원 등 입학 관련 물품을 판매하는 시루 가맹점에서 사용할 수 있다. 병원·약국·음식점·레저 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다. 지원 금액은 11월 30일까지 사용해야 한다.


자세한 내용은 시흥시청 홈페이지의 분야별 정보(교육/체육) 게시판에서 확인하거나 시흥시청 교육자치과로 문의하면 된다.

임병택 시흥시장은 "신입생을 둔 가계의 경제적 부담을 줄이기 위해 입학준비금 사업을 추진하게 됐다"며 "지역화폐 지급을 통해 소상공인의 매출을 늘리고 지역경제를 활성화하는 데도 기여할 것"으로 기대했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절' "올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

강남구 구룡마을 화재… 도로 통제 대응

"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

"엄마가 팔로우해서 부계정 팠다"...스마트폰 뺏자 뛰쳐나간 중학생 딸

고교학점제 개편안 의결…선택과목만 '출석률', 공통과목은 '성취율'까지 반영

새로운 이슈 보기