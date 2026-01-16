애드바이오텍, H9N2 저병원성 조류인플루엔자 항체 치료제 효능 확인

면역항체 전문기업 애드바이오텍 애드바이오텍 179530 | 코스닥 증권정보 현재가 2,010 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,870 2026.01.16 개장전(20분지연) 관련기사 애드바이오텍 166억원 유증…비케이파트너스투자조합에 3자배정애드바이오텍, 오리온아토믹스로 사명 변경…원자력 산업 본격 진출오리온이엔씨, 원전 해체 필수설비 국산화 성공…글로벌 원전 해체 시장 선도 전 종목 시세 보기 close 이 Y280계열 H9N2형 저병원성 조류인플루엔자(AI) 항체 예방·치료제 'Anti-H9 ScFv'의 경구 투여 효능을 확인했다고 16일 밝혔다.

애드바이오텍은 기존 백신의 한계를 보완할 수 있는 수동면역 기반 항체 치료제에 주목했다. 'Anti-H9 ScFv'는 이미 형성된 항체를 체내에 직접 투여함으로써 감염 초기 단계에서 즉각적인 면역 반응을 유도하도록 설계된 단일사슬 항체(scFv) 기반 물질이다.

이번 효능 평가는 산란계를 대상으로 Anti-H9 ScFv를 사료에 첨가해 경구 투여한 뒤 H9 AI 바이러스 항원에 대한 항체 반응 변화를 분석하는 방식으로 진행됐다. 항체 생성 정도는 효소면역분석(ELISA)을 통해 투여 전과 투여 2주차, 4주차에 걸쳐 측정됐다.

실험 결과 투여 2주차에서도 혈중 항체가 상승된 것이 확인됐다. 4주차에는 투여 전 대비 약 30~40% 높은 항체 수준을 보였다. Anti-H9 ScFv 경구 투여가 닭의 면역체계를 자극해 H9 AI 바이러스에 반응하는 Anti-H9 항체 생성량을 증가시키는 효과와 H9 항원에 대한 면역증강 효능이 있음을 확인했다.

애드바이오텍 관계자는 "저병원성 AI 대응을 위한 항체 치료제의 실효성을 확인했다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 추가 연구를 통해 현장 적용 가능성을 높이고 백신을 보완하는 새로운 방역 수단으로 개발을 이어갈 계획"이라고 말했다.

H9N2형 저병원성 AI는 산란계의 산란율 감소와 육용 종계의 생산성 저하를 유발해 가금농가에 경제적 손실을 초래하는 질병이다. 특히 육계 농가에서는 전염성기관지염(IB)과의 혼합 감염 사례가 적지 않아 피해가 확대되고 있다. 저병원성 AI 역시 병원성이 높은 바이러스로 변이할 가능성이 있어 농장 간 전파를 막기 위한 지속적인 관리와 대응에 대한 필요성이 제기돼 왔다.

국내에서는 2007년부터 H9N2 저병원성 AI 백신을 활용해 감염을 관리해 왔지만 2020년 이후 기존 백신주와 다른 Y280 계열 변이 바이러스가 확산돼 방어 효과 저하 문제가 발생했다. 신규 백신은 근육 접종 방식과 1회 접종만으로는 충분한 방어 효과를 기대하기 어렵다는 한계가 있어 사육 기간이 짧은 육계에는 적용이 제한적이다.

전용 치료제가 없어 일반적인 항바이러스제에 의존하고 있다는 점도 한계로 꼽힌다. 항바이러스제는 내성 발생과 비용 부담 등의 한계가 존재한다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



