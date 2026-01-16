파주시, 2026년도 표준지 공시지가 2.07% 상승

경기 파주시는 올해 개별토지 가격 산정 기준이 되는 표준지 공시지가가 평균 2.07% 상승했다고 16일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이는 전국 평균 3.35%, 경기도 평균 2.67% 상승률과 비교해 다소 낮은 수치로, 전년과 비슷한 수준의 상승률을 보였다.

국토교통부는 표준지 공시지가의 정확성과 균형성을 높이기 위해, 형질 변경이 확인된 45필지를 신규 표준지로 교체하고, 작년과 동일한 4,070필지를 표준지로 선정했다.

표준지 공시지가는 토지 소유자의 의견을 청취한 후, 국토교통부 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 오는 23일 결정·공시될 예정이다. 공시된 가격은 부동산 공시가격 알리미 누리집에서 열람할 수 있다.

표준지 공시지가는 토지 감정평가와 개별 공시지가 산정의 기준가격으로 활용된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>