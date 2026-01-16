용인시청소년수련원 썰매장 개장…내달 22일까지 운영

용인시민에 40% 할인…다양한 편의시설 갖춰

경기도 용인시는 처인구 양지읍 소재 용인시청소년수련원의 썰매장을 개장했다고 16일 밝혔다.

용인 처인구 양지면 소재 용인시청소년수련원 썰매장 전경. 용인시 제공

썰매장은 다음 달 22일까지 운영하며, 매주 월요일은 휴무일이다. 시는 특히 지난해까지 2000원 정액 할인했던 용인시민 대상 썰매장 요금 할인을 40%로 확대했다.

처인구 양지읍 평창리 독조봉 중턱에 자리한 썰매장은 2022년 조성된 사계절 체험형 시설이다.

수련원 측은 가족실을 비롯해 야외 테마 체험활동, 실내 가상현실(VR) 체험존, 매점 등 편의시설을 늘리고, 난방장치를 갖춘 몽골 텐트를 조성했다. 썰매장에는 안전요원과 의료 인력도 상시 배치하고, 지역 종합병원과의 연계 시스템을 구축해 사고에 대비하고 있다.

수련원 내에는 26개 데크로 조성된 야영장도 함께 운영 중이다.





