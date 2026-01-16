파주시, 발달재활서비스·언어발달지원 이용권 지원금 인상

발달재활서비스 월 1만원

언어발달지원 월 2만원 인상

경기 파주시는 1월부터 발달재활서비스 이용권(바우처) 지원금을 월 1만원, 언어발달지원서비스 이용권(바우처) 지원금을 월 2만원 인상한다고 16일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'발달재활서비스'는 장애 아동과 장애가 예견되는 아동의 정신적·감각적 기능 향상과 행동 발달을 지원하는 사업이다. 중위소득 180% 이하 가구를 대상으로, 시각·청각·언어·지적·자폐성·뇌병변 장애가 있는 18세 미만의 장애 아동과 9세 미만의 장애가 예견되는 아동에게 서비스를 제공한다.

'언어발달지원서비스'는 중위소득 120% 이하 가구 중 장애 부모가 있는 12세 미만의 비장애 아동을 대상으로, 언어를 포함한 다양한 영역의 재활 서비스를 지원하는 사업이다.

이번 지원금 인상으로 발달재활서비스는 월 최대 26만 원, 언어발달지원서비스는 월 최대 24만 원까지 지원된다. 이를 통해 매년 상승하는 서비스 비용으로 인한 경제적 부담을 완화하고, 제공기관의 우수 인력 확보에도 도움이 될 것으로 기대된다.

파주시는 이용자의 선택 폭을 넓히고 안정적인 서비스 제공을 위해 발달재활서비스 제공기관 31개소, 언어발달지원서비스 제공기관 10개소를 확보하고 있다. 또한 원활한 사업 운영과 서비스 품질 향상을 위해 매년 현장 지도·점검을 실시하고 있다.

우은정 노인장애인과장은 "이번 지원금 인상으로 장애 아동 가정의 치료비 부담을 완화하고 아동이 적기에 재활치료를 받는 데 도움이 되기를 바란다"라며, "앞으로도 장애인 복지 증진을 위한 정책 추진을 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>