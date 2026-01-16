본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

횡성인재육성장학회, 2027학년도 대학입시설명회 19일 개최

이종구기자

입력2026.01.16 08:31

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

횡성문화예술회관서 변화하는 입시 전략·로드맵 제시

(재)횡성인재육성장학회는 오는 19일 오후 7시 횡성문화예술회관에서 관내 중·고등학생과 학부모를 대상으로 '2027학년도 대학입시설명회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

대학입시설명회 안내문. 횡성군 제공

대학입시설명회 안내문. 횡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 '2027학년도 대입, 변화 속에서 길을 찾다'를 주제로 기획됐다. 고교학점제 전면 도입과 수능 난이도 변동 등 급변하는 교육 정책으로 혼란을 겪는 학생과 학부모들에게 신뢰도 높은 최신 정보를 제공하고 실질적인 대입 대비 방향을 제시하는 데 목적을 뒀다.


설명회는 총 2부로 진행된다. 1부에서는 대치동에서 다년간 입시 컨설턴트로 활동한 이윤표 고려대학교 교수가 강사로 나선다. 이 교수는 강남 대치동의 입시 현황을 분석하고, 횡성 지역 학생들의 사례를 바탕으로 지역 교육 환경에 최적화된 입시 전략 노하우를 공유할 계획이다.

2부에서는 김태영 횡성인재육성관 책임원장이 변화하는 입시 제도에 발맞춘 인재육성관의 체계적인 학습·진학 지원 시스템을 소개한다. 특히 학생 개개인의 특성을 고려한 맞춤형 진로·진학 로드맵 설계 사례를 상세히 안내할 예정이다.


남복현 교육체육과장은 "이번 설명회가 변화하는 입시 환경 속에서 고심하는 학생과 학부모들에게 명확한 길잡이가 되길 바란다"며 "수도권과의 교육 정보 격차를 해소하고 지역 학생들의 학업 경쟁력을 높일 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절' "올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

강남구 구룡마을 화재… 도로 통제 대응

"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

"엄마가 팔로우해서 부계정 팠다"...스마트폰 뺏자 뛰쳐나간 중학생 딸

고교학점제 개편안 의결…선택과목만 '출석률', 공통과목은 '성취율'까지 반영

새로운 이슈 보기