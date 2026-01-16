HMM, HD현대 자율운항 솔루션 도입…"최적 항로 스스로 설정"

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 20,050 전일대비 200 등락률 -0.99% 거래량 509,132 전일가 20,250 2026.01.16 09:54 기준 관련기사 "풍력으로 선박 운행"…HMM, '윙세일' 국내 첫 도입 HMM, 내년 북유럽항로에 '허브 앤 스포크' 전략 도입HMM 부산 이전, '총파업' 반발 속 오늘 막판협상 전 종목 시세 보기 close 가 HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 3,500 등락률 -1.49% 거래량 47,044 전일가 235,000 2026.01.16 09:54 기준 관련기사 HD현대, '바람 추진' 윙세일 해상 시험 돌입…5만t 탱커에 실증권오갑 HD현대 명예회장, 전임 노조 지부장들과 '상생 오찬'인도 타밀나두주 정부 대표단, 울산 HD현대重 방문 전 종목 시세 보기 close 의 계열사 HD한국조선해양·아비커스와 '인공지능(AI) 기반 자율운항 솔루션 도입 계약 및 기술협력 업무협약(MOU)'를 체결했다고 16일 밝혔다.

전날 경기 성남 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 열린 협약식에는 최원혁 HMM 대표와 김형관 HD한국조선해양 대표, 강재호·임도형 아비커스 대표 등 30여명이 참석했다.

15일 경기 성남 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 열린 '인공지능(AI) 기반 자율운항 솔루션 도입 계약 및 기술협력식'에서 (왼쪽부터)이정엽 HMM 부사장, 강재호 아비커스 대표, 최원혁 HMM 대표, 김형관 HD한국조선해양 대표, 임도형 아비커스 대표가 기념촬영을 하고 있다. HMM

이번 협력으로 HMM은 선박 40척에 아비커스의 자율운항 솔루션을 적용한다. 이 솔루션은 항해 보조 기능에 머무르던 기존 시스템과 달리 스스로 최적의 항로를 설정해 항해하도록 한다. 선박 운항 안정성과 효율성 향상, 연료비 절감, 탄소배출 저감 등 선대 경쟁력 강화를 기대할 수 있다. HMM은 이번 적용 결과에 따라 선대 전체로 자율주행 솔루션 도입을 확대할 방침이다.

또 3사는 AI 기반 자율운항 기술 고도화를 위한 공동연구도 추진할 계획이다. HMM은 자율운항 솔루션 도입에 따른 운항 데이터 제공을, 아비커스는 자율운항 솔루션 공급 및 고도화를, HD한국조선해양은 선박 플랫폼 및 기술 지원을 맡는다.

HMM 관계자는 "디지털·친환경 해운 생태계에서 AI 기반 기술은 경쟁력 강화를 위한 핵심 기술"이라며 "글로벌 경쟁력 강화를 위한 협력에 적극적으로 참여할 것"이라고 했다.

HD현대 관계자는 "자율운항 기술은 향후 조선업과 해운업의 게임체인저 역할을 할 핵심 기술"이라며 "3사의 역량을 모아 차세대 자율운항 선박 기술을 선도하고 표준을 선점하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



