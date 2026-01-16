본문 바로가기
국립부경대 병역진로설계 프로그램 성과… 홍승경 주무관 병무청장 표창

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.16 08:33

군 복무, ‘경력 단절’ 아닌 ‘진로 설계’ 전환 공로 인정

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(학생성공지원과) 홍승경 주무관이 '병무청과 함께하는 병역진로설계' 프로그램을 성공적으로 운영한 공로로 부산울산지방병무청장 표창을 받았다.

국립부경대학교 홍승경 주무관.

홍 주무관은 부산울산지방병무청 부산병역진로설계센터와 연계해 해당 프로그램을 대학에 도입·운영했다. 입대를 앞둔 재학생과 지역 청년들이 적성·전공·관심 분야에 맞는 특기병을 추천받아 군 복무가 경력 단절이 아닌 진로 설계의 연장선이 될 수 있도록 한 점이 높이 평가됐다.


국립부경대는 지난해 대학일자리플러스센터 주관으로 이 프로그램을 도입해 군 미필 청년들에게 직무 연계 경험과 체계적인 병역 진로 설계 기회를 제공해 왔다. 단순 병역 상담을 넘어, 군 복무 이후 진로까지 연결하는 구조를 마련한 것이 특징이다.

홍 주무관은 특히 부산병역진로설계센터와의 긴밀한 협력체계를 구축해 온·오프라인 홍보를 다각화하고, 참여자 만족도 조사와 환류 시스템을 도입하는 등 프로그램 운영의 완성도를 높였다. 이를 통해 참여자 수 확대와 프로그램 정착이라는 가시적인 성과를 냈다는 평가다.


국립부경대 관계자는 "병역과 진로를 연계한 이번 프로그램은 청년들의 군 복무 인식을 전환하는 계기가 되고 있다"며 "청년 맞춤형 진로 지원을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

