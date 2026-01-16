강남구, 출생아 수 3년째 두 자릿수 증가

12%대 상승률...서울 평균 크게 웃돌아

생애주기별 맞춤 지원 효과

서울 강남구(구청장 조성명)가 3년 연속 출생아 수 두 자릿수 증가율을 기록하며 저출생 위기 속에서도 이례적인 성과를 냈다.

16일 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 지난해 강남구 출생아는 3013명으로 전년 대비 12.05% 증가했다. 강남구는 2023년 13.53%, 2024년 14.43%의 증가율을 기록한 데 이어 지난해에도 두 자릿수 상승률을 유지했다. 서울시 25개 자치구 중 2023년부터 3년 연속 두 자릿수 증가율을 보인 곳은 강남구가 유일하다.

지난해 12월 문을 연 서울형 키즈카페 대치1동점 개관식에서 조성명 강남구청장(오른쪽)이 아이를 바라보고 있다. 강남구 제공. AD 원본보기 아이콘

지난해 강남구 증가율(12.05%)은 전국 평균(6.56%)과 서울시 평균(8.95%)을 크게 웃돌았다. 출생아 수는 2023년 2368명에서 2024년 2689명, 2025년 3013명으로 꾸준히 늘었다.

구는 생애주기별 맞춤 지원이 두 자릿수 증가세를 이끌었다고 평가했다. 첫째 출산 가정에 탄생 첫 달 기준 790만원을 지원하는데 이는 서울시 자치구 중 최고 수준이다. 아이돌봄서비스 본인부담금을 소득과 무관하게 지원해 지난해 4587가정이 혜택을 받았다.

돌봄 인프라도 확충했다. 강남어린이회관, 공공형 실내놀이터, 서울형 키즈카페를 조성했으며, 공동육아나눔터와 육아정보지원센터를 운영 중이다. 일원어린이실내놀이터는 행안부 주관 '2024년 우수어린이놀이시설'로 선정됐다.

올해부터는 '아빠 육아휴직 장려금'을 신설해 매월 30만원씩 최대 1년간 지원한다. 강남구에 1년 이상 거주한 고용보험 가입 남성 중 올해 1월 1일 이후 육아휴직을 시작한 이가 대상이다.

조성명 강남구청장은 "3년 연속 출생아 수가 증가한 것은 아이 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 일관되게 추진해 온 정책들이 현장에서 조금씩 자리 잡아가고 있다는 신호로 받아들인다"며 "저출생 시대에 아이를 낳고 키우는 일이 개인의 부담이 되지 않도록 체감도 높은 지원책을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>